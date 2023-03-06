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Автоспорт

Окон повторил рекорд Мальдонадо по количеству штрафов

Француз хотел бы забыть Гран-при Бахрейна-2023.
Сегодня, 18:35
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Для Эстебана Окона и Альпин первая гонка сезона-2023 получилась крайне неудачной.

Французский пилот получил три штрафа в общей сложности на 20 секунд и сошел с трассы. Ранее подоное удавалось только Пастору Мальдонадо на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Сначала Окона оштрафовали за некорректное положение болида на старте, затем за неправильное отбытие штрафа и, наконец, за превышение скорости на пит-лейн.

Интересно, что все решения стюарды внесыли в течение 22 минут. После Гран-при Окон так и не смог объяснить, что же все-таки произошло.

"Впечатляет, насколько это не наш день. Обычно мы достаточно хорошо справляемся с такими операционными вещами. Пит-стопы, остановки в нужном месте – мы уделяем этому большое внимание. Сегодня все пошло не так, это точно.

Раньше такого никогда не было, и я немного удивлен. Но мы проанализируем и исправимся", – рассказал француз.

Согласно рейтингу портала The Race Эстебан Окон признан худшим гонщиком прошедшего уикенда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эстебан Окон Альпин

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