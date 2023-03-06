Алонсо и Албон - лучшие гонщики Гран-при Бахрейна
Издание The Race традиционно составило списоку лучших гонщиков прошедшего Гран-при Бахрейна.
Однако с этого сезона портал решил изменить свою систему оценок. Вместо того, чтобы оценивать каждого пилота отдельными баллами, теперь просто составляется список от лучшего к худшему пилоту.
Первое место списка занял Фернандо Алонсо, который дебютировал за Астон Мартин, заняв третье строчку в гонке.
Вторым стал Алекс Албон из Уильямс, занявший 10-е место и принесший своей команде первое очко в новом сезоне. Тройку замкнул победитель Гран-при Бахрейна Макс Ферстаппен.
Среди новичков лучшим стал еще один пилот Уильямс Логан Сарджент, занявший 12-е место. Худшим же гонщиком стал Эстебан Окон, который набрал штрафных баллов и предпочел сойти с дистанции.
Рейтинг гонщиков Формулы-1 на Гран-при Бахрейна по версии The Race:
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Ланс Стролл (Астон Мартин)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Логан Сарджент (Уильямс)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
- Ник де Врис (Альфа Таури)
- Эстебан Окон (Альпин)
Напомним, что далее нас ждет Гран-при Саудовский Аравии, которое пройдет 17-19 марта. С полным календарем гонок сезона-2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.