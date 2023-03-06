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Алонсо и Албон - лучшие гонщики Гран-при Бахрейна

Очень спорные оценки от авторитетного портала.
Сегодня, 15:28
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Издание The Race традиционно составило списоку лучших гонщиков прошедшего Гран-при Бахрейна.

Однако с этого сезона портал решил изменить свою систему оценок. Вместо того, чтобы оценивать каждого пилота отдельными баллами, теперь просто составляется список от лучшего к худшему пилоту.

Первое место списка занял Фернандо Алонсо, который дебютировал за Астон Мартин, заняв третье строчку в гонке. 

Вторым стал Алекс Албон из Уильямс, занявший 10-е место и принесший своей команде первое очко в новом сезоне. Тройку замкнул победитель Гран-при Бахрейна Макс Ферстаппен.

Среди новичков лучшим стал еще один пилот Уильямс Логан Сарджент, занявший 12-е место. Худшим же гонщиком стал Эстебан Окон, который набрал штрафных баллов и предпочел сойти с дистанции.

Рейтинг гонщиков Формулы-1 на Гран-при Бахрейна по версии The Race:

  1. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  2. Алекс Албон (Уильямс)
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  4. Шарль Леклер (Феррари)
  5. Ланс Стролл (Астон Мартин)
  6. Валттери Боттас (Альфа Ромео)
  7. Юки Цунода (Альфа Таури)
  8. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  9. Серхио Перес (Ред Булл)
  10. Ландо Норрис (Макларен)
  11. Карлос Сайнс (Феррари)
  12. Джордж Расселл (Мерседес)
  13. Логан Сарджент (Уильямс)
  14. Пьер Гасли (Альпин)
  15. Нико Хюлькенберг (Хаас)
  16. Оскар Пиастри (Макларен)
  17. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
  18. Кевин Магнуссен (Хаас)
  19. Ник де Врис (Альфа Таури)
  20. Эстебан Окон (Альпин)

Напомним, что далее нас ждет Гран-при Саудовский Аравии, которое пройдет 17-19 марта. С полным календарем гонок сезона-2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Бахрейна Алекс Албон

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