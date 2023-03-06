Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при

Сход Шарля Леклера на Гран-при Бахрейна, скорее всего, связан с неисправностью батареи и блока электроники, сообщает Formu1a.uno.

Это именно те компоненты, которые инженеры заменили в болиде Шарля перед стартом Гран-при. Следовательно, если команда не сможет использовать их вновь и заменит, их грозит серьезный штраф.

Каждый пилот имеет право использовать две батареи и два блока электроники без штрафа, а Феррари одну замену уже сделали. Если компоненты сломаны, придется вновь их заменить.

Если это случится, Шарль Леклер получит штраф. Если заменить один из компонентов, то монегаск опустится на 10 позиций в стартовой решетке, а если оба - то окажется в хвосте пелотона.

Отдельно отмечается, что подобный отказ компонентов - нетипичная проблема, и в прошлом сезоне таких инцидентов не налюдалось.

Напомним, что следующее Гран-при пройдет в Саудовской Аравии 17-19 марта, а с полным календарем гонок вы можете ознакомиться на нашем сайте.