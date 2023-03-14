Массовый отток кадров: Феррари теряет сотрудников

В итальянской команде проходит революция имени Фредерика Вассера и не всем это нравится.

Новый сезон начался для Феррари не лучшим образом. Команда все еще уступает Ред Булл, к тому же Шарль Леклер не смог доехать до финиша на Гран-при Бахрейна из-за проблем с мотором.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Леклер встретился с президентом Скудерии Джоном Элканном. Во время встречи монегаск выразил обеспокоенность положением дел в команде: работа над ошибками не была проделана, к тому же его волнует увольнение некоторых сотрудников.

Недавно команду покинули главный конструктор Давид Санчес, а также давние работники Скудерии Джин Розато и Джонатан Джакобацци.

При этом сообщается, что вскоре может состояться еще одно увольнение - гоночный директор и второй человек в команде Лоран Мекис задумывается об уходе.

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По информации источника, Мекис хотел активнее сотрудничать с менеджментом Формулы 1 и помогать главе спорта Стефано Доменикали, но Вассер запретил ему это делать.

Стоит отметить, что после ухода Маттиа Бинотто именно Мекис получил часть его полномочий, а потому его увольнение может стать серьезным ударом по Феррари.