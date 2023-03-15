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Леклер все же получит штраф на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот потеряет 10 позиций.
Сегодня, 17:41
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер начнет Гран-при Саудовской Аравии со штрафом, пишет Motorsport.

Напомним, что в начале сезоне монегаск столкнулся с проблемами со своим болидом и сошел с трассы на Гран-при Бахрейна. У Шарля отказал блок электроники.

Но ключевой проблемой стало то, что перед заездом Леклеру как раз заменили этот блок. А согласно правилам Формулы-1 пилоты могут использовать лишь два блока.

Так как Феррари использовали в болиде монегаска оба разрешенных компонента, для трассы в Джидде им прийдется устанавливать третий блок.

А в случае превышения лимита и замены элемента гонщик получает штраф и теряет десять позиций на стартовой решетке, что и ждет Леклера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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