У Леклера есть шанс избежать штрафа на втором Гран-при

Пилот Феррари Шарль Леклер все может избежать потери позиций на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, что красный болид сошел с трассы на Гран-при Бахрейна из-за проблем с электроникой. Позднее оказалось, что у монегаска были проблемы с элементами силовой установки.

Батарея и блок электроники вышли из строя и не подлежат замене. Однако наибольшей проблемой стало то, что именно эти элементы были заменены механиками Феррари перед гонкой. Следовательно, Шарлю необходим третий комплект, установка которого повлечет за собой штраф.

Тем не менее существует шанс, что в Феррари могут попробовать установить первый блок электроники, который ранее был снят с болида и таким образом избежать наказание, сообщает Motorsport.

Также отдельно издание отмечает, что Скудерия решила свои проблемы с электроникой, и ситуация больше не должна повториться.