iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

У Леклера есть шанс избежать штрафа на втором Гран-при

У Феррари появился шанс исправить ситуацию.
Сегодня, 13:43
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер все может избежать потери позиций на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, что красный болид сошел с трассы на Гран-при Бахрейна из-за проблем с электроникой. Позднее оказалось, что у монегаска были проблемы с элементами силовой установки.

Батарея и блок электроники вышли из строя и не подлежат замене. Однако наибольшей проблемой стало то, что именно эти элементы были заменены механиками Феррари перед гонкой. Следовательно, Шарлю необходим третий комплект, установка которого повлечет за собой штраф.

Тем не менее существует шанс, что в Феррари могут попробовать установить первый блок электроники, который ранее был снят с болида и таким образом избежать наказание, сообщает Motorsport.

Также отдельно издание отмечает, что Скудерия решила свои проблемы с электроникой, и ситуация больше не должна повториться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

Статьи по теме

Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при
Гран-при Бахрейна-2023: Ферстаппен завоевал поул, Алонсо только пятый Гран-при Бахрейна-2023: Ферстаппен завоевал поул, Алонсо только пятый
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
"Все равно будет недостаточно": Промоутер Усика рассказал о финансовых требованиях Фьюри "Все равно будет недостаточно": Промоутер Усика рассказал о финансовых требованиях Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс14:32
"Все равно будет недостаточно": Промоутер Усика рассказал о финансовых требованиях Фьюри
Автоспорт14:23
Сын президента FIA погиб в ДТП
Биатлон14:00
Биатлон: онлайн-трансляция одиночных гонок на восьмом этапе Кубка мира
Бокс13:58
"Для чего ему рисковать?": Промоутер Усика предположил, почему Фьюри не соглашается на бой
Формула 113:43
У Леклера есть шанс избежать штрафа на втором Гран-при
Лига Европы13:35
Суперкомпьютер спрогнозировал судьбу Шахтера в Лиге Европы
Европа13:24
Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы
Европа12:34
"Мой муж - х**": супруга Кайла Уокера прокомметировала недавний скандал
Бокс12:25
"Ничего не решено": Промоутер Усика сделал неутешительное заявление о переговорах с Фьюри
Биатлон11:47
Йоханнес Бё - досрочный обладатель Большого хрустального глобуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK