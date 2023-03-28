iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Макларен переманил специалистов по аэродинамике у топ-команд

В Уокинге происходят серьезные трансформации.
Сегодня, 12:53
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Команда Формулы-1 Макларен продолжает масштабную перестройку, они подписали около 15 специалистов по аэродинамике за последнее время, сообщает Autosport.

Ранее команда из Уокинга уволили технического директора Джеймса Ки и вернула на его место Давида Саншеша из Феррари.

Также Макларен продолжает переманить специалистов из ведущих команд - Ред Булл, Астон Мартин и Феррари.

Некоторые из них уже начали работу на новом месте, другие же присоединятся к ним лишь после обязательного отпуска.

Главным же приобретением Макларен стал глава отдела производительности и анализа аэродинамики Астон Мартин Мариано Альперин. Это специалист с огромным опытом, который ранее работал в Заубере, Хонде и других командах.

Напомним, что ранее Ландо Норрис признался, что хотел бы вернуть старую ливрею Макларен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

Статьи по теме

Норрис попросил МакЛарен вернуть ливрею 2000-х годов Норрис попросил МакЛарен вернуть ливрею 2000-х годов
Гран-при Саудовской Аравии-2023: Перес - победитель, Ферстаппен и Алонсо - в тройке Гран-при Саудовской Аравии-2023: Перес - победитель, Ферстаппен и Алонсо - в тройке
Скандальный подиум в Саудовской Аравии стал 100-м в карьере Алонсо Скандальный подиум в Саудовской Аравии стал 100-м в карьере Алонсо
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа15:51
Нагельсман не хочет сейчас возглавить Тоттенхэм
Формула 115:21
Экс-менеджер Вильнева намерен создать необычную команду Формулы-1
Бокс15:05
"Лучшего времени не будет": Джошуа выразил готовность подраться с Фьюри
Другие страны14:40
Вратарь сборной США прямо на поле узнал пол своего будущего ребенка
Киберспорт14:38
PGL проведет первый "мейджор" по CS 2
Формула 114:04
Вышел трейлер документального сериала о Ферстаппене
Бокс13:58
"Это легко сделать": Промоутер Джошуа уверен, что сможет организовать бой с Фьюри
Европа13:26
ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена
Бокс13:22
"Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком
Киберспорт13:20
Отбор на Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK