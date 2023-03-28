Макларен переманил специалистов по аэродинамике у топ-команд

Команда Формулы-1 Макларен продолжает масштабную перестройку, они подписали около 15 специалистов по аэродинамике за последнее время, сообщает Autosport.

Ранее команда из Уокинга уволили технического директора Джеймса Ки и вернула на его место Давида Саншеша из Феррари.

Также Макларен продолжает переманить специалистов из ведущих команд - Ред Булл, Астон Мартин и Феррари.

Некоторые из них уже начали работу на новом месте, другие же присоединятся к ним лишь после обязательного отпуска.

Главным же приобретением Макларен стал глава отдела производительности и анализа аэродинамики Астон Мартин Мариано Альперин. Это специалист с огромным опытом, который ранее работал в Заубере, Хонде и других командах.

Напомним, что ранее Ландо Норрис признался, что хотел бы вернуть старую ливрею Макларен.