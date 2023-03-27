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Норрис попросил МакЛарен вернуть ливрею 2000-х годов

Многие фанаты Формулы 1 поддержат просьбу Ландо.
Сегодня, 19:38
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Последний раз МакЛарен видел чемпионский титул в 2008 году, когда Льюис Хэмилтон впервые стал чемпионом мира. С того момента прошло уже 15 лет, а команда из Уокинга так и не приблизилась к успеху по результатам сезона.

В середине 2010-х МакЛарен вернулся к своим историческим оранжево-черным цветам, однако Ландо Норрис считает, что стоит вернуть серебристо-красную ливрею.

"Именно эти крутые цвета в свое время привлекли мое внимание к Формуле 1", – заявил Ландо в интервью GQ.

"И я много раз просил Зака (Брауна, исполнительный директор команды) вернуться к ним".

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Но, как сказал Норрис, он пока что не сумел убедить руководство прислушаться к его мнению.

В нынешнем сезоне дела у МакЛарена совсем плохи: команда занимает последнее место в Кубке конструкторов, а Ландо Норрис и Оскар Пиастри ни разу не финишировали в очках, борясь за место во второй десятке пелотона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис

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