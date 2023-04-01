Хорнер: "Мы изучаем возможную проблему с болидом Переса"

Руководитель Ред Булл прокомментировал ужасную квалификацию Серхио Переса на Гран-при Австралии.

Напомним, что у болида мексиканца возникли проблемы с тормозами, из-за чего тот вылетел с трассы и завтра стартует с последней позиции.

Хорнер заверил, что механики изучают болид, предположительно, неполадки появились из-за проблем с двигателем.

"Мы изучаем все данные и проверяем, не повлияла ли на это работа с двигателем. Надо сделать все возможное, чтобы проблема, если она есть, не возникла в гонке. Уверенность очень важна, и до этого момента он смотрелся очень сильно. Просто ужасная сессия", – сказал руководитель Ред Булл в интервью Sky Sports.

Однако Кристиан не уверен, что Чеко сможет далеко пробиться вперед с последнего места, посколько Альберт Парк более сложная трасса, чем трек в Джидде. Однако у команды есть небольшой козырь в рукаве.

"На этом автодроме обгонять гораздо труднее, чем в Джидде, но есть четыре зоны DRS, и у нашей машины хороший темп. Важно будет избегать проблем, пробиваться вперед и использовать верную стратегию.

У Чеко два комплекта "харда" – он и Макс единственные такие гонщики. Если такие шины окажутся доминирующими, это станет существенным фактором во второй половине гонки.

Надежна ли машина Ред Булл? Безусловно, в этот уик-энд мы видели определенные проблемы. Она быстрая, но на грани. Если Чеко не сможет доверять болиду на торможениях, то не захочет сильно рисковать", - считает Хорнер.

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