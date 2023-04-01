iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер: "Мы изучаем возможную проблему с болидом Переса"

Команда надеется устранить неполадки до завтрашней гонки.
Сегодня, 12:42
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Руководитель Ред Булл прокомментировал ужасную квалификацию Серхио Переса на Гран-при Австралии.

Напомним, что у болида мексиканца возникли проблемы с тормозами, из-за чего тот вылетел с трассы и завтра стартует с последней позиции.

Хорнер заверил, что механики изучают болид, предположительно, неполадки появились из-за проблем с двигателем.

"Мы изучаем все данные и проверяем, не повлияла ли на это работа с двигателем. Надо сделать все возможное, чтобы проблема, если она есть, не возникла в гонке. Уверенность очень важна, и до этого момента он смотрелся очень сильно. Просто ужасная сессия", – сказал руководитель Ред Булл в интервью Sky Sports.

Однако Кристиан не уверен, что Чеко сможет далеко пробиться вперед с последнего места, посколько Альберт Парк более сложная трасса, чем трек в Джидде. Однако у команды есть небольшой козырь в рукаве.

"На этом автодроме обгонять гораздо труднее, чем в Джидде, но есть четыре зоны DRS, и у нашей машины хороший темп. Важно будет избегать проблем, пробиваться вперед и использовать верную стратегию.

У Чеко два комплекта "харда" – он и Макс единственные такие гонщики. Если такие шины окажутся доминирующими, это станет существенным фактором во второй половине гонки.

Надежна ли машина Ред Булл? Безусловно, в этот уик-энд мы видели определенные проблемы. Она быстрая, но на грани. Если Чеко не сможет доверять болиду на торможениях, то не захочет сильно рисковать", - считает Хорнер.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Перес рассказал, что случилось на квалификации в Мельбурне Перес рассказал, что случилось на квалификации в Мельбурне
Гран-при Австралии-2023: Ферстаппен взял поул, оба Мерседеса в топ-3 Гран-при Австралии-2023: Ферстаппен взял поул, оба Мерседеса в топ-3
Ферстаппен назвал пилота, которого считает своим конкурентом Ферстаппен назвал пилота, которого считает своим конкурентом
Цыганков в стартовом составе Жироны на матч с Эспаньолом Цыганков в стартовом составе Жироны на матч с Эспаньолом
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:57
Цыганков в стартовом составе Жироны на матч с Эспаньолом
Бокс13:50
Стали известен гонорар Усика за несостоявшийся бой с Фьюри
Европа13:33
Президент и руководство Реала разошлись во мнениях относительно назначения тренера
Европа13:25
Мед для ушей: Брентфорд протестировал легендарный гимн на стадионе
Европа13:09
УЕФА обсудит исключение беларуси уже на следующей неделе
Украина12:56
Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ
Формула 112:42
Хорнер: "Мы изучаем возможную проблему с болидом Переса"
Бокс12:40
Стала известна ключевая проблема в организации боя Усик - Дюбуа
Бокс12:15
Ломаченко назвал самый сложный бой в своей карьере
Европа11:51
Звезда Айнтрахта определился, в каком клубе продолжит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK