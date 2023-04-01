Перес рассказал, что случилось на квалификации в Мельбурне

Похоже, в Ред Булл действительно есть проблемы с надежностью.

Пилот Ред Булл Серхио Перес рассказал, какие проблемы болида заставили его покинуть квалификацию уже после первого сегмента.

Напомним, что Чеко вылетел с трассы на гравий из-за проблем с тормозами и не смог продолжить заезд. Таким образом мексиканец завтра стартует с последнего места в решетке.

Оказалось, что у болида есть серьезные проблемы с тормозной системой, и если их не удастся исправить, Перес не примет участие в завтрашнем Гран-при.

"Было очень трудно хоть что-то сделать в такой ситуации, на торможении я просто становился пассажиром, как только казался педали тормоза. Что-то постоянно смещает баланс тормозов сильно вперед в сам момент торможения. Надеюсь, мы с командой сможем исправить все к завтрашней гонке, чтобы вообще получить возможность в ней участвовать и постараться минимизировать ущерб.

Проблема в том, что баланс тормозов постоянно менялся – он сильно смещался вперед каждый раз, как только я нажимал на педаль тормоза. Очень сложно что-то сделать в таких условиях.

Нет, управлять машиной в таких условиях и с такой проблемой невозможно. Поэтому очень важно устранить ее к гонке. Я в полной мере доверяю команде – уверен, мы сможем все преодолеть и в гонке у нас будет отличный темп", – приводит слова Переса издание Racer.

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