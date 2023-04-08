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Вассер: Вы ведь не смотрите тренировку футбольных команд в среду

Инженер убежден, что для зрителей новый формат будет лучше.
Сегодня, 11:00
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер позитивно оценил будущие изменения формата на Гран-при Азербайждана.

Напомним, что команды приняли новый формат уик-эндов со спринтами. Теперь в пятницу будет одна практика и квалификация, в субботу квалификация для спринта и сам спринт, а в воскресенье гонка, как обычно.

Фредерик Вассер считает, что подобное изменение положительно скажется на впечатлениях зрителей от уик-энда, а также несколько уравняет шансы команд.

"В кои-то веки это уравняет шансы команд. Такое случается не очень часто, так что нужно цепляться за это. Замена тренировки на квалификацию сделает уик-энд динамичнее. Можно обсуждать, почему это делается так поздно, но в целом, думаю, все команды поддержат идею.

Я не большой поклонник обычной тренировки. Это скучновато. Не для нас, потому что у нас есть данные, но для зрителей, которые не знают об уровне топлива, режима двигателя и так далее, это скучно.

Так что попытаться сделать всё динамичнее — хорошее решение. Вы ведь не смотрите тренировку футбольных команд в среду, чтобы потом посмотреть матч. Мы, наверное, единственный вид спорта, который транслирует тренировку", — цитирует Вассёра RaceFans.

Напомним, что ранее Феррари анонсировала масштабное обновление болида.

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