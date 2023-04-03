Команды Формулы-1 согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом

Одну из практик было решено заменить квалификацией для спринта.

В Формуле-1 прошел ряд совещаний, на которых команды наконец утвердили новый формат Гран-при, которые будут в себя включать спринт, пишет Racingnews365.

Ранее стало известно, что перед Гран-при Австралии команды начали вести переговоры о том, чтобы изменить формат уже на следующей гонке в Баку.

В текущем формате в пятницу проводится первая практика и квалификация, в субботу - вторая практика и спринт, и, как обычно, в воскресенье проводится Гран-при.

Однако теперь команды пришли к несколько иному формату уик-энда. Свободная практика, которая проводится в субботу утром станет квалификацией для спринта, а пятничная квалификация так и останется для воскресного Гран-при.

Отдельно стоит отметить, что также рассматривался формат квалификация для спринта, где пилоты проезжают всего один круг. Но эта идея не нашла большой популярности.

Напомним, что на Гран-при Азербайджана состоится первый спринт текущего сезона. С полным расписанием гонок вы можете ознакомиться на нашем сайте.