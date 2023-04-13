Гран-при Бельгии имеет все шансы остаться в календаре Формулы-1

Легендарный автодром Спа-Франкоршам повысил свои шансы остаться в календаре Формулы-1 после 2023 года, соощает GP Today.

Напомним, что уже в течение некоторого времени организаторы Формулы-1 собираются заменить Гран-при Бельгии другим этапом. В этом году в календаре должна была появиться гонка в ЮАР вместо Бельгии, но переговоры сорвались.

Тем не менее руководство автодрома провело масштабную модернизацию и теперь уверено, что Гран-при Бельгии останется в Формуле-1 еще на несколько сезонов.

"В сравнении с тем, что было год назад, теперь я настроена значительно более оптимистично. Делегация от Формулы-1 приезжала к нам в этом месяце и провела тут два дня, чтобы оценить проделанную работу в рамках подготовки к следующей гонке.

Мы убеждены, что теперь трасса Спа-Франкоршам полностью соответствует всем требованиям Формулы-1. Мы выполним все необходимые условия. Скоро будет новая встреча с представителями Ф-1", – рассказала директор автодрома Ванесса Маес.

Также считается, что для сохранения места в календаре после 2025 года организаторам Гран-при Бельгии будет нужно увеличить сумму взноса за проведение гонки – примерно до 25 млн долларов. Однако даже в этом случае гонка на знаемнитом автодроме все еще возможна.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне в календаре может появиться еще одно Гран-при.