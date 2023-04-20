Хорнер: "Культурное изменение" Ф1 усложнит задачу Ред Булл по сохранению лидерства

Всевозможные ограничения не дадут австрийской команде доминировать так долго как это было в случае с Мерседес.

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер признает, что его команде будет труднее сохранять свое преимущество над соперниками в течение долгого времени из-за "культурных изменений" в спорте.

Это связано с введением ограничения затрат, а также ограничениями в аэродинамической трубе, с которыми "быки" столкнутся в этом году.

"Я думаю, что нам будет очень сложно заниматься развитием этого болида из-за наложенных ограничений, особенно по сравнению с нашими соперниками", - цитирует британца официальный сайт Формулы 1.

"Но что есть, то есть. Мы просто должны делать все, что в наших силах, с тем, что у нас есть: быть эффективными, действенными и избирательными в том, что мы решаем развивать, и в том, как мы распределяем свое время".

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"За последние пару лет произошли глобальные культурные изменения. Это новый вызов в Формуле 1, как вы используете свои ресурсы. Раньше это был спринт с точки зрения разработки болида: вы как можно быстрее создавали его с любым бюджетом, который у вас был".

"Теперь это вопрос о том, как и где вы применяете свои ограниченные ресурсы. Будет интересно посмотреть, что получится в этом году".

Ранее коллега Хорнера из Мерседес, Тото Вольфф, анонсировал серьезные обновления "серебряных стрел".