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Автоспорт

Вольфф: Нынешний темп Мерседеса - это лишь верхушка айсберга

Руководитель немецкой команды анонсировал серьезные обновления болида.
Вчера, 21:40
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф заявил, что команда работала на полную мощность во время апрельского перерыва, чтобы улучшить свой болид W14.

Австриец намекнул, что скоро появятся серьезные обновления.

"То, что вы видите на трассе — это только верхушка айсберга. Производительность болида и силовой установки производится на заводах в Брэкли и Бриксуорте", - цитирует Вольффа официальный сайт Формулы 1.

"Мы будем постоянно улучшать болид в течение следующих нескольких гонок, и это то, чего мы с нетерпением ждем. Но не существует такой вещи, как волшебная пуля, которая преображает машину. Нужно быть реалистичным в своих ожиданиях. Надеюсь, мы увидим стабильное улучшение".

Ранее пилот "серебряных стрел" Льюис Хэмилтон признал, что его команде вряд ли удастся догнать Ред Булл, который по-прежнему лидирует в чемпионате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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