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"А оно того стоит?": Ферстаппен выразил сомнения насчет своего будущего в Формуле 1

Нидерландцу не нравится перспектива постоянного расширения календаря.
Вчера, 21:39
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Еще в середине марта Макс Ферстаппен признался, что ему не нравится идея со сменой формата гоночного уик-энда, а в начале апреля он даже пригрозил покинуть Формулу 1, если изменения будут значительными.

Во время этапа в Азербайджане Ф1 испытает обновленный формат уик-энда, и нидерландец в очередной раз заявил о том, что подобные изменения ему не нравятся, намекнув на будущее расширение календаря.

"Сейчас мне нужно быть осторожным в том, что я скажу", - цитирует Макса Sky Sports. "Я всегда говорил, что в любом случае, даже если спринтерских гонок не станет больше, но если мы продолжим расширять календарь и весь уик-энд такой длинный, в определенный момент ты задашься вопросом: "А оно того стоит?".

Источник: Getty Images

"Мне нравятся гонки, мне нравится побеждать. Конечно, я знаю, что зарплата и все такое, у вас хорошая жизнь, но действительно ли это хорошая жизнь? Я думаю, что временами вы достигаете точки в своей карьере, когда, наверное, вы хотите заняться чем-то другим".

"Я знаю, что у меня есть контракт до 2028 года, и тогда мы снова его пересмотрим. Но я чувствую, что если в какой-то момент этого становится слишком много, то придет время для перемен. Я думаю, что вы всегда должны разговаривать с собой и смотреть на себя, спрашивая: "Ты все еще очень мотивирован и любишь то, что делаешь?".

В то же самое время его коллега из Феррари Шарль Леклер остался рад от смены формата гоночного уик-энда со спринтерской гонкой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Азербайджана

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