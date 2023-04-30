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Автоспорт

ФИА рассмотрела инцидент с Оконом и людьми на пит-лейне

Публика начала праздновать еще до окончания гонки.
Сегодня, 19:06
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

ФИА сообщила, что в будущем будут предприняты дополнительные меры безопасности, чтобы не повторился инцидент на последнем кругке Гран-при Азербайджана.

Напомним, что на последнем круге Окон заезжал в боксы на обязательный пит-стоп, однако по пути наткнулся на группу людей. Ситуация могла закончиться очень плачевно.

Люди фактически заблокировали пит-лейн – в частности, фотографы готовились встречать победителя заезда Серхио Переса из Ред Булл, а персонал ФИА устанавливал барьеры для закрытого парка.

Инженер француза сразу принес свои извинения по рации, отметив, что не ожидал их там увидеть так близко к трассе.

"Я подъезжал на скорости в 300 км/ч, очень поздно тормозил и увидел барьеры и людей повсюду. Безумие – все могло закончиться очень и очень печально. Безусловно, нужно это обсудить.

Близок ли я бы к столкновению? Ну, достаточно близок. Пришлось отступить, и мне не хотелось бы оказаться на месте людей, которые были в самом центре. Если бы я пропустил точку торможения, все закончилось бы трагедией – безумный момент", – сказал Окон после гонки.

С полной информации о Гран-при Азербайждана вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эстебан Окон Альпин

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