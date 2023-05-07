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Автоспорт

Том Круз провел тренировку пит-стопа с Мерседес

Актер поработал над болидом Расселла.
Вчера, 22:59
Том Круз / Getty Images
Том Круз / Getty Images

Голливудский актер Том Круз попробовал себя в качестве механика команды Мерседес.

Напомним, Брэд Питт и Льюис Хэмилтон работают над фильмом о Формуле-1, а Круз обращался к команде с предложением взять его в качестве дублера.

Похоже, чтобы доказать авторам фильма, что им стоит принять Тома, актер приехал на Гран-при Майами и поупражнялся с механиками Мерседес.

Голливудская звезда поработал на левом колесе болида Джорджа Расселла. Посмотрим, принесет ли это это удачу британскому пилоту.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Том Круз

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