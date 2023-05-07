Том Круз провел тренировку пит-стопа с Мерседес
Актер поработал над болидом Расселла.
Голливудский актер Том Круз попробовал себя в качестве механика команды Мерседес.
Напомним, Брэд Питт и Льюис Хэмилтон работают над фильмом о Формуле-1, а Круз обращался к команде с предложением взять его в качестве дублера.
Похоже, чтобы доказать авторам фильма, что им стоит принять Тома, актер приехал на Гран-при Майами и поупражнялся с механиками Мерседес.
Голливудская звезда поработал на левом колесе болида Джорджа Расселла. Посмотрим, принесет ли это это удачу британскому пилоту.
Top Gunner. 🔥 pic.twitter.com/thoqX3rhtJ— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 7, 2023
Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.