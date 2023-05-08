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Автоспорт

Леклер разочарован отсутствием стабильности у болида Феррари

Монегаск пожаловался на непредсказуемость поведения машины в одних и тех же условиях.
Сегодня, 16:56
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер после своей аварии в квалификации стартовал только седьмым на Гран-при Майами. На финише монегаск оказался на той же позиции, отстав на 53 секунды от победителя заезда Макса Ферстаппена.

По словам Леклера, трудно предсказать поведение машины не только на коротком отрезке гонки, но даже на круге.

"Я только что разговаривал с Карлосом - нам не хватает стабильности болида", — цитирует Шарля Autosport.

"Даже не из поворота в поворот, просто в одном и том же повороте у меня может быть огромный баланс избыточной поворачиваемости, а затем огромный баланс недостаточной поворачиваемости. Настолько наша машина подвержена влиянию ветра".

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"В этом году наша машина гораздо более чувствительна к ветру, и мы гораздо больше боремся с этим. Так что над этим ведется большая работа".

Ранее руководитель Мерседеса Тото Вольфф заявил, что на Гран-при Италии через две недели его команда представит обновления, которые должны помочь ей решить некоторые проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер Гран-при Майами

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