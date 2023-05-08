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Автоспорт

Гонка в Имоле поможет Мерседес понять, почему болид так ужасен

Немецкая команда готовит пакет обновлений, которые должны будут немного облегчить жизнь пилотам.
Сегодня, 14:36
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Мерседес признал, что нестабильная форма, которую демонстрирует болид W14, не позволяет ему понять, что именно идет не так.

К следующей гонке Гран-при Эмилии-Романьи "серебряные стрелы" подготовят крупное обновление, которое будет включать в себя изменения боковых понтонов, днища и передней подвески.

По мнению руководителя команды Тото Вольффа, эти изменения должны будут ответить на вопрос, почему W14 настолько плох.

"Я ни разу за 15 лет работы в Ф1 не видел, чтобы команда внезапно откуда-то взяла полсекунды производительности. Так что я очень сомневаюсь, что это произойдет с нашими обновлениями", - цитирует Вольффа Motorsport.

Источник: Getty Images

"Но я с нетерпением жду, что мы уберем некоторые переменные из таблицы - мы узнаем что-то, чего мы не понимаем в нашей машине. Я надеюсь, что мы сможем перейти на стабильную платформу, а затем увидим, где находится базовый уровень и что мы можем сделать".

"Вот почему обновление, которое мы вносим, ​​поможет нам определить направление и понять различные области, которые, по нашему мнению, могут сыграть роль в том, почему автомобиль настолько ядовит для вождения".

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После первых пяти гонок сезона Мерседес занимает третье место в Кубке конструкторов, заработав 96 очков. Гран-при Эмилии-Романьи состоится в воскресенье, 21 мая.

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