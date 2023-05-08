Гонка в Имоле поможет Мерседес понять, почему болид так ужасен

Немецкая команда готовит пакет обновлений, которые должны будут немного облегчить жизнь пилотам.

Мерседес признал, что нестабильная форма, которую демонстрирует болид W14, не позволяет ему понять, что именно идет не так.

К следующей гонке Гран-при Эмилии-Романьи "серебряные стрелы" подготовят крупное обновление, которое будет включать в себя изменения боковых понтонов, днища и передней подвески.

По мнению руководителя команды Тото Вольффа, эти изменения должны будут ответить на вопрос, почему W14 настолько плох.

"Я ни разу за 15 лет работы в Ф1 не видел, чтобы команда внезапно откуда-то взяла полсекунды производительности. Так что я очень сомневаюсь, что это произойдет с нашими обновлениями", - цитирует Вольффа Motorsport.

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"Но я с нетерпением жду, что мы уберем некоторые переменные из таблицы - мы узнаем что-то, чего мы не понимаем в нашей машине. Я надеюсь, что мы сможем перейти на стабильную платформу, а затем увидим, где находится базовый уровень и что мы можем сделать".

"Вот почему обновление, которое мы вносим, ​​поможет нам определить направление и понять различные области, которые, по нашему мнению, могут сыграть роль в том, почему автомобиль настолько ядовит для вождения".

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После первых пяти гонок сезона Мерседес занимает третье место в Кубке конструкторов, заработав 96 очков. Гран-при Эмилии-Романьи состоится в воскресенье, 21 мая.