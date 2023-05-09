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Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари

Скудерии нужны другие пилоты.
Сегодня, 17:02
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер после Гран-при Майами рассказал, в чем главная проблема Феррари.

Напомним, оба пилота Феррари финишировали в гонки вне подиума и заняла 5-е и соответственно 7-е места.

Шумахер считает, что все проблемы красной конюшни именно из-за выбора пилотов. Леклер и Сайнс не тянут желаемый уровень Феррари.

"Главной проблемой я считаю гонщиков. На мой взгляд, Шарль Леклер и Карлос Сайнс недостаточно стабильны.

Леклер сам признался, что неправильно настроил машину, не прислушавшись к инженерам. Его ошибки показывают, что он либо недостаточно зрелый гонщик, либо не способен стабильно показывать уровень, достаточный для борьбы за титул в Феррари.

Сайнс в один уик-энд отставал от Леклера на восемь десятых, а в Майами был на его уровне, но перетормозил на въезде на пит-лейн. Честно сказать, команда в данный момент проявляет себя лучше, чем оба пилота", - цитирует экс-пилота Sky Sports.

Ранее, напомним, Шарл Леклер заявил, что болиду Феррари не хватает стабильности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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