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Автоспорт

Ред Булл допускает поставки своих двигателей другим командам

Однако случится это нескоро.
Сегодня, 18:26
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что в будущем команда может начать поставлять свои двигатели другим.

Напомним, что с 2026 году Ред Булл совместно с Фордом будет разрабатывать и собирать собственные двигатели для обеих своих команд.

Также Хорнер сказал, что уже уже две команды обращались к ним по поводу поставок силовых установок, однако получили отказ. В первые годы команда не желает брать клиентов.

"Думаю, что изначально мы будем поставлять двигатели только двум командам. Ведь мы только начинаем путь в этом бизнесе как совершенно новый производитель двигателей. И если бы мы сразу пошли дальше и поставляли двигатели и другим командам, нагрузка была бы слишком высока.

Так что для начала мы хотим сосредоточиться на поставках двигателей двум командам Ред Булл. При этом другие команды проявляют интерес к сотрудничеству с нами. Минимум две команды проявляли интерес к поставкам двигателей Ред Булл. Но мы пока к этому не готовы", – рассказал Хорнер для F1.

Ранее Кристиан признался, что не ожидает побед в каждом Гран-при.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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