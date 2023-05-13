Руководитель Ред Булл не уверен, что команда сможет установить рекорд Формулы-1

Кристиан Хорнер оценил шансы Ред Булл установить вечный рекорд Формулы-1.

Глава "быков" считает, что им вряд ли удастся выиграть все 23 Гран-при в сезоне. Пока еще ни одной команде в истории не удавалось выиграть все гонки.

Ближе всех к этому достижению были Макларен в 1988 году, тогда команда выиграла 15 из 16 Гран-при.

"Это невероятно трудная задача. Будут гонки на городских трассах, влияние погоды, надежности, стратегии, элемент везения. На мой взгляд, 23 победы – это немыслимо.

Мы выиграли первые пять гонок, и это уже с отрывом наш лучший старт сезона. Мы будем подходить к каждой гонке по отдельности, а не думать о 23 победах.

Впереди европейская часть сезона, когда прибывают первые большие обновления. Говорят о совершенно новой машине Мерседеса, Феррари готовит новинки. Сезон только начался, и очень легко оторваться от реальности, рассуждая о том, что происходит прямо здесь и прямо сейчас. Уверен, пелотон будет лишь сближаться", – сообщил руководитель Ред Булл.

Ранее Хорнер также оценил легкий старт сезона для своей команды.