Ферстаппен: Чуть не сломал плечо, спасая кошку - пришлось сломать дверь

Двукратный чемпион мира проделал дыру в двери, чтобы спасти своего питомца из заточения.

В свободное от Гран-при время Макс Ферстаппен любит стримить на Twitch, где не только проводит виртуальные заезды, но и рассказывает истории из его жизни.

Недавно во время трансляции он поделился историей, связанной с одной из его кошек.

"Я потерял одну кошку примерно на три или четыре часа. Я не знал, где она. Я ходил по дому, и вдруг кошка за дверью начала мяукать, и я подумал: "О боже!", - цитирует нидерландца Daily Mail.

"Это была маленькая кладовка, так что вход был только в одну сторону. Я пытаюсь открыть дверь, но она не хочет открываться, потому что детская кроватка упала за дверью в кладовой".

"Дверь была полностью заблокирована, потому что кошка толкнула кровать. Не было никакой возможности открыть дверь. Я перепробовал все, поэтому мне пришлось проделать в двери прекрасную дырку молотком!".

Источник: Daily Mail

"Однако кошка, должно быть, была так напугана всем этим шумом в темноте. Я чуть не сломал плечо, пытаясь пройти через дверь — не очень получилось. Теперь у меня есть дверь с огромной дырой! Я пытался снять ее с петель, но дело в том, что для этого нужно ее приоткрыть".

"Наверное, я не самый лучший парень, чтобы ремонтировать или разбирать что-то. Я это знаю".

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Напомним, что Макс Ферстаппен вернется на трассу в пятницу, 19 мая, когда начнется шестой этап сезона в Имоле.