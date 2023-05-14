Штайнер уверен, что Ред Булл не сможет выиграть все гонки
Руководитель Хаас Гюнтер Штайнер убежден, что рано или поздно Ред Булл оступиться и кто-то другой выиграет гонку.
Напомним, что текущем сезоне пилоты "красных быков" выиграли все пять Гран-при, сделав дубль в четырех из них.
У команды из Милтон-Кинс получился настолько сильный болид, что никто в пелотоне не может им ничего противопоставить. Многие считают, что это делает сезон очень скучным и вскоре интерес зрителей начнет охладевать.
Однако Штайнер с этим не согласен, ведь за спиной у Ред Булл происходит немало интересных сражений. Да и рано или поздно команда должна оступиться.
"Лично я вообще не считаю сезон скучным. Мы уже увидели немало интересных сражений. Да, машина Ред Булл очень быстра, но за их спиной проходят острые поединки.
Я считаю, что в какой-то момент кому-то удастся настичь Ред Булл и всерьез сразиться с ними.
В Формуле 1 привыкли делать выводы по итогам нескольких Гран При. Вот и сейчас многие говорят: "Ох, все уже понятно". Но я предпочитаю запастись терпением. Мне все же не кажется, что Ред Булл победит во всех гонках сезона", - приводит слова Штайнера Motorsport.
Напомним, ранее нечто подобное высказал и глава Ред Булл Кристиан Хорнер.