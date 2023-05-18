Феррари пожертвовала миллион евро пострадавшим от наводнения в Италии

Команда Формулы-1 Феррари выделила средства для пострадавших от наводнения на севере Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 19-21 мая должен был пройти этап мирового чемпионата в Эмилии Романьи, но он был отменен из-за ужасных погодных условий.

Для Феррари пострадавший от наводнения регион является домашним, неподалеку от трека, в Маранелло, находится база Скудерии.

Так что команда решила выделить миллион евро на помощь пострадавшим. На текущий момент известно о девяти погибших и еще тысячи были эвакуированы.

Средства пойдут на помощь местному населению, пострадавшему от стихии. Особое внимание будет уделено проектам по восстановлению окружающей среды и контролю за гидрогеологическими процессами.

Также напомним, ранее стало известно о возможных изменениях в календаре Формулы-1.