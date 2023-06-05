Ферстаппен завоевал третий Большой шлем в карьере

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и тем самым завоевал третий Большой шлем в карьере.

Пилот Ред Булл завоевал поул на квалификации, лидировал от старта до финиша, а также показал лучший круг. Это лишь третье подобное достижение в карьере нидерландского пилота.

Ранее Максу это удавалось сделать в 2021 году на Гран-при Австрии и в прошлом сезоне в Эмилии-Романьи.

По количеству Больших шлемов в карьере Ферстаппен догнал трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике, однако до рекорда пилоту Ред Булл еще далеко.

Рекорд по количеству Больших шлемов принадлежит британскому пилоту Джиму Кларку, ему восемь раз покорялось это достижение.

Среди действущих пилотов рекордсменом является пилот Мерседес Льюис Хэмилтон.

Напомним, что после гонки в Барселоне Мерседес был вызван к стюардам за нарушение правил закрытого парка.