Мерседес вызвали к стюардам из-за возможного нарушения правил закрытого парка на Гран-при Испании

Представители "серебряных стрел" могли попасть в закрытую зону, для которой у них не было допуска.

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на втором и третьем местах соответственно по итогам Гран-при Испании.

Но через несколько часов после гонки Мерседес был уведомлен о том, что персонал команды, возможно, нарушил правила закрытой зоны после заезда, созданной на пит-лейн, сообщает Autosport.

ФИА потребовала, чтобы представитель команды, а также физиотерапевты Хэмилтона и Рассела явились к стюардам.

Перед гонкой команды регулярно уведомляются о том, у кого есть допуск к закрытому парку после гонки, а у кого его нет. Также существует строгое ограничение на то, когда физиотерапевтам разрешено взаимодействовать с пилотами перед подиумом.

Исходя из предыдущих прецедентов, Хэмилтон и Расселл могут получить условный штраф в размере 10 тысяч евро, если будет доказано, что физиотерапевты взаимодействовали с ними до подиума.