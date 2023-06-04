Мерседес вызвали к стюардам из-за возможного нарушения правил закрытого парка на Гран-при Испании
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на втором и третьем местах соответственно по итогам Гран-при Испании.
Но через несколько часов после гонки Мерседес был уведомлен о том, что персонал команды, возможно, нарушил правила закрытой зоны после заезда, созданной на пит-лейн, сообщает Autosport.
ФИА потребовала, чтобы представитель команды, а также физиотерапевты Хэмилтона и Рассела явились к стюардам.
Перед гонкой команды регулярно уведомляются о том, у кого есть допуск к закрытому парку после гонки, а у кого его нет. Также существует строгое ограничение на то, когда физиотерапевтам разрешено взаимодействовать с пилотами перед подиумом.
Исходя из предыдущих прецедентов, Хэмилтон и Расселл могут получить условный штраф в размере 10 тысяч евро, если будет доказано, что физиотерапевты взаимодействовали с ними до подиума.