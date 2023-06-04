Ферстаппен пролидировал всю гонку и завоевал победу на Гран-при Испании

Нидерландец вновь был значительно быстрее, не дав никому и шанса с ним побороться.

В воскресенье, 4 июня, в Барселоне на трасса Каталунья в рамках восьмого этапа Формулы 1 сезона-2023 прошел Гран-при Испании.

Несмотря на то, что с первого места уже привычно стартовал Макс Ферстаппен, начало гонки обещало быть интересным, так как сразу за пилотом Ред Булл расположились Карлос Сайнс, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. И для одного из этого квартета первый круг стал катастрофой.

После того, как погасли огни, Сайнс попытался пройти Ферстаппена и до первого поворота даже выровнялся с ним. Но испанцу пришлось отступить, потому что Макс не оставил ему шансов: либо убрать ногу с педали газа, либо столкновение.

Сразу за ними Хэмилтон сумел пройти Норриса и даже попытался атаковать Сайнса, но безуспешно. Возвращаясь на траекторию Льюис сместился на траекторию Ландо, который в итоге сломал о болид соперника переднее антикрыло.

Пилот МакЛарена уже на первом круге поехал в боксы - его гонка была испорчена и он так и не смог никак минимизировать потери позиций.

На этом практически все интересные события Гран-при Испании завершились. В основном борьбой отмечались середняки и аутсайдеры.

На 28-м круге Джордж Расселл сообщил команде, что в пятом повороте идет дождь. Однако через четыре круга британец усомнился в своем предположении, спросив у команды: "А кто-то вообще еще говорил про дождь или это просто мой пот?". На это гоночный инженер ответил ему: "Да, Джордж, это твой пот, никто не говорит о дожде".

Вообще стоит отметить форму Мерседес. Видимо, обновления немецкой команды повлияли на работу болиду лучше, чем обновления Феррари, ведь и Хэмилтон, и Расселл достаточно легко прошли Сайнса.

Где-то там позади Шарль Леклер, стартовавший с пит-лейна, пытался прорваться в очковую зону, но выше 12-го места ему не удалось подняться.

Как-то невыразительно в этот раз выступил Астон Мартин и Фернандо Алонсо в частности. Да, команда попала двумя болидами в очки, но шестое и седьмое место это не то, к чему мы привыкли в 2023 году.

Окон, Цунода и Чжоу заняли последние места в топ-10 - для Альфа Таури и Альфа Ромео это очень важные очки в плане борьбы в Кубке конструкторов.

Ферстаппен был быстрейшим во всех трех практиках, завоевал поул, лидировал всю гонку, оформил быстрейших круг и завоевал победу №40 в своей карьере, заодно увеличив отрыв от Переса в личном зачете пилотов. Вот это и есть доминация по ходу всего уик-энда.

Мерседес забрал два оставшихся места на подиуме, а Хэмилтон, финишировавший вторым, был признан гонщиком дня.

Итоговая классификация

Формула 1 вернется через две недели этапом в Канаде. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона-2023.