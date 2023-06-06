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Автоспорт

Бриджстоун выдвинул свою кандидатуру на статус поставщика шин для Формулы 1

Японская компания намерена выиграть тендер и вернуться в мир "королевских гонок".
Сегодня, 21:09
Бриджстоун / Getty Images
Бриджстоун / Getty Images

Ранее в этом году ФИА открыла тендер на официальный контракт на поставку шин для Формулы 1 с 2025 по 2027 год с возможностью продления еще на год.

Крайний срок подачи заявок был 15 мая, и ФИА в настоящее время проходит процесс оценки предложений от заинтересованных сторон, прежде чем объявить утвержденных участников торгов 16 июня.

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Сейчас Ф1 получает шины от Пирелли, которая является единственным поставщиком для "королевой автоспорта" с 2011 года. Однако в будущем может состояться возвращение одной компании.

По информации источников Autosport, заявку на участие в тендере подала японская компания Бриджстоун.

Бриджстоун участвовал в Ф1 с 1997 по 2010 год и был единственным поставщиком с 2007 по 2010 год после решения Мишлен покинуть чемпионат в конце 2006 года.

Недавно в беседе с Autosport менеджер Бриджстоун по планированию автоспорта Эйити Судзуки сказал, что компания оценивает возможность участия в разных сериях, включая Ф1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пирелли

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