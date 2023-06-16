Лоуренс Стролл: Лэнс будет на равных с Алонсо к концу сезона

Владелец Астон Мартина уверен, что его сын сумеет наверстать упущенное в первой части сезона из-за травмы.

Астон Мартин стал самой обсуждаемой командой нынешнего сезона. Во многом это заслуга Фернандо Алонсо, который в пяти из семи Гран-при финишировал на подиуме, занимая на данный момент третье место в личном зачете пилотов.

В то же самое время его напарник по команде Лэнс Стролл не может похвастаться подобными выступлениями, отставая от испанца на 64 очка.

Начало сезона у канадца вышло скомканным из-за травм, полученных в межсезонье. И его отец, а по совместительству владелец команды, Лоуренс Стролл считает, что у Лэнса есть все возможности выровнять ситуацию в противостоянии напарников.

"Думаю, в Барселоне он продемонстрировал, что сейчас начинает чувствовать себя лучше. Потребовалось шесть или семь гонок, чтобы вернуться в ритм из-за травмы", — цитирует бизнесмена Reuters.

"Я считаю, что они (Лэнс и Фернандо) будут на равных к концу сезона".

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Лоуренс также хочет увидеть своего сына и Алонсо на подиуме в Канаде, где скоро пройдет очередной этап.

"Таковы планы. Надеюсь, две машины окажутся на подиуме. Я очень уверен в себе. Я считаю, что машина будет очень сильной на трассе в Монреале. Трек хорошо подходит нашей машине, так что я с нетерпением жду возвращения домой и жду отличной гонки".

Стоит отметить, что канадский гонщик не попадал на подиум по итогам Гран-при Канады с 1996 года - тогда Жак Вильнев финишировал вторым.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием гоночного этапа в Монреале, который стартует уже сегодня, 16 июня.