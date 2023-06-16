Хэмилтон хочет "изучить все возможности" для расширения сотрудничества с Мерседес

Британцу интересно, как еще он может связать себя с немецкой командой.

Льюис Хэмилтон ведет переговоры с Мерседес о новом контракте, который, по его мнению, будет "не просто контрактом пилота", сообщает PlanetF1.

Это может частично объяснить причину, по которой переговоры о соглашении занимают больше времени, чем первоначально предполагалось.

"Все точно так же, как и раньше, на данный момент нечего добавить. Но как только у меня будет что-то для вас, я дам вам знать", — сказал Хэмилтон журналистам в Канаде.

"Недавно у нас была хорошая встреча. Контракты, они очень сложные. Так что это не просто контракт пилота".

Хэмилтон признал, что ищет способы потенциально "расширить" свое роль в "серебряных стрелах".

"Я не могу сказать вам, что я пытаюсь прописать в своем контракте, но сейчас я в основном сосредоточен на том, чтобы планировать участвовать в гонках еще приличный отрезок времени",

"Вы просто должны исследовать все возможности в том смысле, как вы можете продолжать расширять свое партнерство с такой замечательной организацией. Мне не нужно спешить".

Напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Канады. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием гоночного этапа в Монреале.