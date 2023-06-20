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Ферстаппен выиграл Гран-при Канады с мертвой птицей в тормозном канале

Даже такой фактор не смог повлиять на доминирование нидерландца.
Сегодня, 11:35
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен настолько контролировал ход Гран-при Канады, что ему удалось выиграть гонку, несмотря на то, что мертвая птица застряла в тормозном канале его болида, сообщает ESPN.

Двукратный чемпион мира, который мчится к своему третьему титулу, во время гонки сообщил по радио своему инженеру, что он, возможно, сбил птицу.

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Судя по всему, это стало главным вызовом для нидерландца, который выиграл третий Гран-при подряд, стартовав с поула.

"Самым большим моментом для него было столкновение с птицей, которая проехала половину гонки за передним правым тормозным каналом", — сказал руководитель "быков" Кристиан Хорнер. "Он очень, очень здорово контролировал гонку".

Когда его снова спросили, провела ли птица там всю гонку, Хорнер ответил: "Да, то, что от нее осталось".

Напомним, что Макс Ферстаппен догнал легендарного Айртона Сенну по количеству побед в карьере в Формуле 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Канады Макс Ферстаппен

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