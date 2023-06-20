"Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1

Скандальные события в Абу-Даби 2021 года привели к тому, что "королева автоспорта" потеряла титулованного поклонника.

Звезда футбола Гарет Бэйл, завершивший карьеру, заявил, что больше не является поклонником Формулы 1 после того, как Льюис Хэмилтон потерял свой шанс выиграть восьмой титул чемпиона мира на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

Сезон-2021 всегда будет в центре внимания из-за одной из самых знаковых и ожесточенных битв за титул между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Судьба титула решилась на последнем круге заезда, о котором говорят по сей день и, вероятно, будут говорить еще долго из-за неоднозначной серии событий, которые привели к тому, что титул чемпиона мира достался нидерландцу, а не британцу.

Этот неоднозначный результат стал причиной того, что пятикратный победитель Лиги чемпионов и легенда Уэльса Гарет Бэйл больше не является поклонником данного вида спорта, потеряв интерес после того, как "обокрали" Хэмилтона.

На вопрос в интервью Random Golf Club, является ли он фанатом Формулы 1 он ответил: "Знаете что? Уже нет после того, что случилось с Хэмилтоном".

"Это было несправедливо. Тот факт, что (Хэмилтону) пришлось проехать через весь трафик, и он не смог заехать на пит-стоп... Это никогда не было гонкой".

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Напомним, что пилот Мерседес доминировал на протяжении большей части Гран-при Абу-Даби и был на расстоянии вытянутой руки от исторического восьмого титула. Но поздняя авария Николаса Латифи из Уильямса спровоцировала появление машины безопасности, которая изменила ход истории Формулы 1.

В своей роли директора гонок Майкл Маси интерпретировал правила так, чтобы позволить вернуться в круг с лидерами только тем пилотам, которые находились между Хэмилтоном и Ферстаппеном, но не всем остальным.

Хэмилтон не поехал на пит-стоп, а Ферстаппен сумел получить свежие шины, за счет чего он и прошел 7-кратного чемпиона мира на последнем круге и завоевал свой первый титул в карьере.