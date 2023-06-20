iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

"Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1

Скандальные события в Абу-Даби 2021 года привели к тому, что "королева автоспорта" потеряла титулованного поклонника.
Сегодня, 12:38
Бэйл, Хэмилтон и Ферстаппен / Getty Images
Бэйл, Хэмилтон и Ферстаппен / Getty Images

Звезда футбола Гарет Бэйл, завершивший карьеру, заявил, что больше не является поклонником Формулы 1 после того, как Льюис Хэмилтон потерял свой шанс выиграть восьмой титул чемпиона мира на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

Сезон-2021 всегда будет в центре внимания из-за одной из самых знаковых и ожесточенных битв за титул между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Судьба титула решилась на последнем круге заезда, о котором говорят по сей день и, вероятно, будут говорить еще долго из-за неоднозначной серии событий, которые привели к тому, что титул чемпиона мира достался нидерландцу, а не британцу.

Этот неоднозначный результат стал причиной того, что пятикратный победитель Лиги чемпионов и легенда Уэльса Гарет Бэйл больше не является поклонником данного вида спорта, потеряв интерес после того, как "обокрали" Хэмилтона.

На вопрос в интервью Random Golf Club, является ли он фанатом Формулы 1 он ответил: "Знаете что? Уже нет после того, что случилось с Хэмилтоном".

"Это было несправедливо. Тот факт, что (Хэмилтону) пришлось проехать через весь трафик, и он не смог заехать на пит-стоп... Это никогда не было гонкой".

Читай также: Ферстаппен выиграл Гран-при Канады с мертвой птицей в тормозном канале

Напомним, что пилот Мерседес доминировал на протяжении большей части Гран-при Абу-Даби и был на расстоянии вытянутой руки от исторического восьмого титула. Но поздняя авария Николаса Латифи из Уильямса спровоцировала появление машины безопасности, которая изменила ход истории Формулы 1.

В своей роли директора гонок Майкл Маси интерпретировал правила так, чтобы позволить вернуться в круг с лидерами только тем пилотам, которые находились между Хэмилтоном и Ферстаппеном, но не всем остальным. 

Хэмилтон не поехал на пит-стоп, а Ферстаппен сумел получить свежие шины, за счет чего он и прошел 7-кратного чемпиона мира на последнем круге и завоевал свой первый титул в карьере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Гарет Бэйл Льюис Хэмилтон Реал Мадрид Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады с мертвой птицей в тормозном канале Ферстаппен выиграл Гран-при Канады с мертвой птицей в тормозном канале
Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников
Состав сборной Украины на Европейских играх-2023 Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина14:40
Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников
Олимпийские виды14:15
Состав сборной Украины на Европейских играх-2023
Европа13:56
Милинкович-Савич может покинуть Лацио
Олимпийские виды13:50
Стендовая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Евро-202413:27
УЕФА официально представил маскота Евро-2024
Олимпийские виды13:20
Пулевая стрельба на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Формула 113:05
Ферстаппен имеет максимальный с 2011 года отрыв по очкам после восьми Гран-при
Европа12:58
Челси объявил о трансфере Нкунку из РБ Лейпциг
Олимпийские виды12:58
Европейские игры 2023: расписание и результаты украинцев в нулевой день
Другие12:44
Европейские игры 2023: где и когда смотреть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK