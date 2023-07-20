Ферстаппен: Я никогда и не хотел, чтобы Даниэль уходил

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал возможное возвращение Даниэля Риккардо в Ред Булл.

Напомним, что голландец и австралиец вместе выступали за "быков" в 2016-18 годах. На Гран-при Венгрии Даниэль дебютирует в качестве пилота Альфа Таури.

Макс признался, что у него всегда были прекрасные отношения с Риккардо и он никогда не хотел, чтобы тот покинул команду.

"Я никогда и не хотел, чтобы он уходил. Мы очень хорошо ладим. Если Даниэль будет здорово выступать там, где он сейчас, то, конечно, появится шанс вернуться. Так что вопрос открыт", – заявил Ферстаппен.

Но с другой стороны пилот отметил, что Ник де Врис, чье место занял Риккардо, - его хороший друг, а потому ему несколько обидно за него. С другой стороны, между пилотами в этом плане не бывает обид.

Ранее, напомним, комиссия осмотрела болид Ферстаппена после Гран-при Великобритании.

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