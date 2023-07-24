Вольфф: Ощущение, что болиды Ф-2 противостоят одному болиду Ф-1

Руководитель Ред Булл Тото Вольфф прокомментировал результаты Гран-при Венгрии.

Напомним, что по результатам гонки на Хунгароринге Ред Булл одержал 12-ю победу подряд и побил рекорд Макларена.

Тото заявил, что "быки" отлично поработали с болидом в этом году, и на каждом Гран-при Макс не устает показывать разницу между ними и остальными командами.

"Это меритократия. Мы собираемся отыграться и начать выигрывать гонки и чемпионаты, но вы видели сегодняшний темп Макса – вы видели его еще во время тренировки длинных отрезков в пятницу.

Вот, где Ред Булл сейчас. Такое ощущение, что несколько машин из Формулы-2 противостоит одному болиду Формулы-1. Они отлично постарались. В рамках регламента они здорово поработали", – приводит слова Вольффа Motorsport.

Напомним, что с календарем Формулы-1 один на текущий сезон вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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