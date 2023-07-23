Ред Булл установил новый рекорд Формулы 1 по продолжительности серии побед
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии сезона 2023 года.
Для 25-летнего нидерландца этот триумф стал 9-м в сезоне и 44-м в карьере. Он также помог превзойти достижение легендарной пары пилотов.
Как сообщает официальный аккаунт Формулы 1 в Twitter, для "быков" эта победа стала уже 12-й подряд, что стало новым рекордом "королевских гонок".
⭐️ NEW F1 RECORD! ⭐️— Formula 1 (@F1) July 23, 2023
Red Bull take their 12th win in a row 👏👏👏#HungarianGP @redbullracing pic.twitter.com/6SBqcbBuAj
Они побили рекорд 35-летней давности, установленный Айртоном Сенной и Аленом Простом, которые завоевали одиннадцатую победу подряд в 1988 году.
Напомним, что во время празднования Ландо Норрис сломал трофей Макса Ферстаппен, решив по-особенному открыть бутылку шампанского.
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