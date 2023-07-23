iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл установил новый рекорд Формулы 1 по продолжительности серии побед

Австрийская команда смогла превзойти достижение, установленное Айртоном Сенной и Аленом Простом 35 лет назад.
Вчера, 20:35
Рекорд Ред Булл / Getty Images
Рекорд Ред Булл / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии сезона 2023 года.

Для 25-летнего нидерландца этот триумф стал 9-м в сезоне и 44-м в карьере. Он также помог превзойти достижение легендарной пары пилотов.

Как сообщает официальный аккаунт Формулы 1 в Twitter, для "быков" эта победа стала уже 12-й подряд, что стало новым рекордом "королевских гонок".

Они побили рекорд 35-летней давности, установленный Айртоном Сенной и Аленом Простом, которые завоевали одиннадцатую победу подряд в 1988 году.

Напомним, что во время празднования Ландо Норрис сломал трофей Макса Ферстаппен, решив по-особенному открыть бутылку шампанского.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Вы заплатите за это: Ферстаппен ответил Норрису после разбитого трофея Вы заплатите за это: Ферстаппен ответил Норрису после разбитого трофея
Досадная случайность: Норрис сломал трофей Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии Досадная случайность: Норрис сломал трофей Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии
Кто следующий?: Интер Майами приобрел у другой команды слот под легионера Кто следующий?: Интер Майами приобрел у другой команды слот под легионера
Вратарь Баварии отправится в аренду в Штутгарт Вратарь Баварии отправится в аренду в Штутгарт
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Другие страны00:18
Кто следующий?: Интер Майами приобрел у другой команды слот под легионера
Вчера, 23:58
Европа23:58
Вратарь Баварии отправится в аренду в Штутгарт
Формула 123:47
Вы заплатите за это: Ферстаппен ответил Норрису после разбитого трофея
НБА23:26
Вся карьера в Филадельфии или обмен в Нью-Йорк: что с будущим Эмбиида
Бокс22:57
Бывший чемпион мира анонсировал свое возвращение в ринг
Велоспорт22:53
Тур де Франс-2023: Меус выиграл последний этап, а Вингегор стал победителем турнира
Велоспорт22:45
Вингегор стал победителем Тур де Франс-2023
Европа22:39
Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США
Бокс22:20
Тайсон сделал прогноз на бой Канело - Чарло
Сборные21:58
Йокич не сыграет на чемпионате мира-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK