Ред Булл установил новый рекорд Формулы 1 по продолжительности серии побед

Австрийская команда смогла превзойти достижение, установленное Айртоном Сенной и Аленом Простом 35 лет назад.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии сезона 2023 года.

Для 25-летнего нидерландца этот триумф стал 9-м в сезоне и 44-м в карьере. Он также помог превзойти достижение легендарной пары пилотов.

Как сообщает официальный аккаунт Формулы 1 в Twitter, для "быков" эта победа стала уже 12-й подряд, что стало новым рекордом "королевских гонок".

⭐️ NEW F1 RECORD! ⭐️



Red Bull take their 12th win in a row 👏👏👏#HungarianGP @redbullracing pic.twitter.com/6SBqcbBuAj — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Они побили рекорд 35-летней давности, установленный Айртоном Сенной и Аленом Простом, которые завоевали одиннадцатую победу подряд в 1988 году.

Напомним, что во время празднования Ландо Норрис сломал трофей Макса Ферстаппен, решив по-особенному открыть бутылку шампанского.

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