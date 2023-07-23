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Автоспорт

Досадная случайность: Норрис сломал трофей Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии

Пилот МакЛарен хотел в своем фирменном стиле отпраздновать "серебро", но это привело к неожиданным последствиям.
Сегодня, 20:00
Разбитый трофей Макса Ферстаппена / Getty Images
Разбитый трофей Макса Ферстаппена / Getty Images

Макс Ферстаппен завоевал очередную победу в чемпионате, финишировав первым на Гран-при Венгрии.

Вторую гонку подряд сразу за ним приехал представитель МакЛарена Ландо Норрис, продемонстрировавший прекрасный пилотаж.

Однако после заезда 23-летний британец отметился неловким моментом.

Во время празднования он решил открыть бутылку шампанского своим классическим методом, ударив ее дном о подиум - все пошло совсем не по плану.

Хоть пробка из бутылки вылетела, как и было запланировано, но вместе с этим с подиума свалился кубок Фепстаппена за победу. В итоге у трофея отломалась ножка и верхушка, а Норрис продолжил празднование как ни в чем не бывало.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен Ландо Норрис

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