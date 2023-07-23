Досадная случайность: Норрис сломал трофей Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии
Макс Ферстаппен завоевал очередную победу в чемпионате, финишировав первым на Гран-при Венгрии.
Вторую гонку подряд сразу за ним приехал представитель МакЛарена Ландо Норрис, продемонстрировавший прекрасный пилотаж.
Однако после заезда 23-летний британец отметился неловким моментом.
Во время празднования он решил открыть бутылку шампанского своим классическим методом, ударив ее дном о подиум - все пошло совсем не по плану.
Хоть пробка из бутылки вылетела, как и было запланировано, но вместе с этим с подиума свалился кубок Фепстаппена за победу. В итоге у трофея отломалась ножка и верхушка, а Норрис продолжил празднование как ни в чем не бывало.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!