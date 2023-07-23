МакЛарен приятно удивил, но не помешал Ферстаппену выиграть Гран-при Венгрии

Ландо Норрис и Оскар Пиастри продемонстрировали, что команда из Уокинга стала второй силой в пелотоне.

В воскресенье, 23 июля, на Хунгароринге прошел двенадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Венгрии.

Свою уже девятую победу в сезоне завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Компанию на подиуме ему составили Ландо Норрис (МакЛарен) и Серхио Перес (Ред Булл).

Что ж, эта гонка подарила нам немало эмоций, хотя будь у нее другой победитель, она могла бы стать одной из лучших в этом году. Но нам пока что в этом плане не везет.

Нам не везет так же, как не повезло Альпин уже в первом же повороте гонки. Гуаньюй Чжоу, начинавший заезд с пятого места, проспал старт, пропустил мимо себя практически всех, после чего влетел в "корму" вернувшегося Даниэля Риккардо.

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Это повлекло за собой цепную реакцию. Дело в том, что Пьер Гасли хорошо стартовал, пройдя оппонентов по внешней стороне.

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На входе в первый поворот сразу за ним оказался его напарник по команде Эстебан Окон. И тут в Эстебана прилетает Рик, запущенный пилотом Альфа Ромео. Окон в свою очередь влетел в Гасли.

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Как оказалось, болиды французов получили повреждения, несовместимые с продолжением заезда. В итоге, к третьему кругу Альпин сошли в полном составе. За свой "страйк" Чжоу получил штраф +5 с.

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Но это было не последнее интересное событие в первом повороте. Льюис Хэмилтон, стартовавший с поула, сначала пропустил Макса Ферстаппена, а затем - обоих пилотов МакЛарен, причем Оскар Пиастри оказался на втором месте.

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Нельзя не отметить прорывы Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла, которые днем ранее не смогли пройти в третий сегмент квалификации (британец и вовсе стартовал 18-м).

Также на этой гонке Формула 1 презентовала графику, подготовленную специально для детей. На вкус и цвет, как говорится.

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Спустя несколько кругов Ферстаппен привычно начал отрываться, чего и следовало ожидать. МакЛарен же старался не сильно отставать, что по началу у Пиастри и Норриса получалось.

В результате андерката Норрис прошел напарника, который впоследствии откатился на пятое место. Сам Ландо в свою очередь оказался в таком положении, когда до Макса ему не добраться, но и к нему самому никто не подъедет.

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Между тем, Ред Булл установил новый рекорд сезона по самому быстрому пит-стопу - 1,9 с понадобилось механикам "быков", чтобы сменить резину на болиде Серхио Переса.

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Чеко, стартовавший с девятой позиции, делал то, что и должен делать в такой машине - проходил всех на пути к подиуму.

Можно отметить его борьбу с Пиастри, который не побоялся во втором повороте попытаться вернуть позицию, но мексиканец не оставил ему места.

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Шарль Леклер провел очередную невнятную гонку. Сначала он даже уступал в темпе Сайнсу, который быстро его догнал. Затем монегаск допустил ошибку и превысил скорость на пит-лейне, за что получил +5 с. Из-за этого штрафа по итогам гонки он опустился на позицию вниз, пропустив Расселла.

Источник: Sky Sports

Чем ближе летний перерыв, тем сильнее сдает Астон Мартин. Ни Фернандо Алонсо, ни Лэнс Стролл не смогли навязать борьбу своим оппонентам.

В то же самое время снова сильно выступил Алекс Албон, приехавший в шаге от очковой зоны. Нельзя не отметить Риккардо, который в первой же гонке после возвращения финишировал 13-м - выше, чем Юки Цунода.

После сильного старта разочаровал Хаас. Нико ХюльКЕНберг какое-то время держался в ТОП-10, но в конце концов свалился вниз поближе к Кевину Магнуссену, у которого был далеко не лучший день.

Не может похвастаться удачей и Логан Сарджент. Под конец гонки его развернуло, после чего он был вынужден сойти с дистанции.

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Где-то там вперед в полминуте от Норриса финишировал Ферстаппен, завоевавший свою седьмую победу подряд. Он же забрал дополнительный балл за самый быстрый круг.

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Норрис второй раз подряд завоевал "серебро". МакЛарен демонстрирует прекрасный результат и прогресс, намекая нам на то, что в пелотоне появилась новая вторая сила.

Жаль, что "маки" не демонстрировали такой результат с самого начала сезона.

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Лучшим гонщиком дня был признан Чеко Перес, прорвавшийся с девятого места до подиума (хотя тот же Ландо тоже был достоин, учитывая разницу в болидах обоих пилотов).

Источник: Formula 1/formula1.com

Результаты Гран-при Венгрии

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (МакЛарен) Серхио Перес (Ред Булл) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Оскар Пиастри (МакЛарен) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррари) Карлос Сайнс (Феррари) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Алекс Албон (Уильямс) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Даниэль Риккардо (Альфа Таури) Нико Хюлькенберг (Хаас) Юки Цунода (Альфа Таури) Гуанью Чжоу (Альфа Ромео) Кевин Магнуссен (Хаас)

Сошли: Эстебан Окон, Пьер Гасли (оба - Альпин), Логан Сарджент (Уильямс) - технические проблемы.

Через неделю состоится Гран-при Бельгии, перед которым пройдет третий спринт сезона. Гонка в Спа также станет последней перед летним перерывом.





