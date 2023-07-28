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Альпин уволил руководителя и спортивного директора

Рено продолжает реструктуризацию команды.
Сегодня, 16:37
Отмар Сафнауэр / Getty Images
Отмар Сафнауэр / Getty Images

Команда Альпин официально подтвердила, что конюшню покинуть руководитель Отмар Сафнаэур и спортивный директор Алан Пермейн.

Ранее, напомним, французская команда рассталась с исполнительным директором Лораном Росси.

Вскоре глава Рено Лука де Мео продолжил реструктуризацию команды и уволил руководителя и спортивного директора. Они покинут расположение Альпин после Гран-при Бельгии.

Интересно, что отставку Сафнауэра в паддоке ждали, а вот увольнение Пермейна стало сюрпризом. Британец работал в команде с 1989 года.

Временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент Альпин, а должность спортивного директора временно займет Джулиан Рузе.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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