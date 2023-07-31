Ферстаппен повторил рекорд Алонсо

Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Бельгии отметился очередным рекордом.

Пилот Ред Булл догнал Фернандо Алонсо по количеству побед с разных стартовых позиций. Напомним, что Макс выиграл Гран-при Бельгии, стартуя с шестого места.

Оба пилота выигрывали гонки с первых четырех позиций. Также на счету Ферстаппена победы с шестого, седьмого, девятого, десятого и четырнадцатого мест.

Алонсо имеет в своем резюме победы с пятого, шестого, восьмого, одиннадцатого и пятнадцатого мест.

На следующей строчке с восемью победами с различных позиций расположились Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Кими Райкконен, Дэвид Кулхарт, Нельсон Пике и Ники Лауда.

Ранее, напомним, Ред Булл также установил рекорд по количеству побед подряд.

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