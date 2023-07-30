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Автоспорт

Ред Булл установил очередной рекорд Формулы 1 по победам

Австрийская команда нацелилась побить всевозможные рекорды за один год.
Вчера, 22:30
Макс Ферстаппен и Серхио Перес / Getty Images
Макс Ферстаппен и Серхио Перес / Getty Images

До наступления летнего перерыва Формула 1 провела двенадцать гоночных этапов (Эмилия-Романья была отменена). И все они завершились победой гонщиков одной команды - Ред Булл.

Как сообщает Autosport, победив в Бельгии, "быки" стали первой командой в истории "королевских гонок", которая выиграла двенадцать Гран-при подряд в одном сезоне.

На счету Макса Ферстаппена десять побед, оставшиеся две достались его напарнику Серхио Пересу.

Не стоит также забывать, что они же выиграли все три спринта в первой части сезона-2023.

Ранее рекорд принадлежал МакЛарену, который выиграл одиннадцать гонок с начала сезона в 1988 году.

К тому же, на данный момент у Ферстаппена есть серия побед - восемь гонок подряд он завершает на первом месте. Ему нужно выиграть следующие два заезда, чтобы установить новый рекорд, который ныне принадлежит Себастьяну Феттелю (девять побед подряд в 2013 году).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Макс Ферстаппен

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