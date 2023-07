Ред Булл установил очередной рекорд Формулы 1 по победам

RECORD BREAKERS! 👏 Red Bull becomes the first team in F1 history to win 12 races in a row in the same season 🤯 Bahrain 🏆 Saudi 🏆 Australia 🏆 Baku 🏆 Miami 🏆 Monaco 🏆 Spain 🏆 Canada 🏆 Austria 🏆 Britain 🏆 Hungary 🏆 Belgium 🏆 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/6TbQqmiUzA

