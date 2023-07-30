Ред Булл установил очередной рекорд Формулы 1 по победам
До наступления летнего перерыва Формула 1 провела двенадцать гоночных этапов (Эмилия-Романья была отменена). И все они завершились победой гонщиков одной команды - Ред Булл.
Как сообщает Autosport, победив в Бельгии, "быки" стали первой командой в истории "королевских гонок", которая выиграла двенадцать Гран-при подряд в одном сезоне.
RECORD BREAKERS! 👏— Autosport (@autosport) July 30, 2023
Red Bull becomes the first team in F1 history to win 12 races in a row in the same season 🤯
Bahrain 🏆
Saudi 🏆
Australia 🏆
Baku 🏆
Miami 🏆
Monaco 🏆
Spain 🏆
Canada 🏆
Austria 🏆
Britain 🏆
Hungary 🏆
Belgium 🏆#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/6TbQqmiUzA
На счету Макса Ферстаппена десять побед, оставшиеся две достались его напарнику Серхио Пересу.
Не стоит также забывать, что они же выиграли все три спринта в первой части сезона-2023.
Ранее рекорд принадлежал МакЛарену, который выиграл одиннадцать гонок с начала сезона в 1988 году.
К тому же, на данный момент у Ферстаппена есть серия побед - восемь гонок подряд он завершает на первом месте. Ему нужно выиграть следующие два заезда, чтобы установить новый рекорд, который ныне принадлежит Себастьяну Феттелю (девять побед подряд в 2013 году).
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