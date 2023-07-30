Ред Булл установил очередной рекорд Формулы 1 по победам

Австрийская команда нацелилась побить всевозможные рекорды за один год.

До наступления летнего перерыва Формула 1 провела двенадцать гоночных этапов (Эмилия-Романья была отменена). И все они завершились победой гонщиков одной команды - Ред Булл.

Как сообщает Autosport, победив в Бельгии, "быки" стали первой командой в истории "королевских гонок", которая выиграла двенадцать Гран-при подряд в одном сезоне.

RECORD BREAKERS! 👏



Red Bull becomes the first team in F1 history to win 12 races in a row in the same season 🤯



Bahrain 🏆

Saudi 🏆

Australia 🏆

Baku 🏆

Miami 🏆

Monaco 🏆

Spain 🏆

Canada 🏆

Austria 🏆

Britain 🏆

Hungary 🏆

Belgium 🏆#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/6TbQqmiUzA — Autosport (@autosport) July 30, 2023

На счету Макса Ферстаппена десять побед, оставшиеся две достались его напарнику Серхио Пересу.

Не стоит также забывать, что они же выиграли все три спринта в первой части сезона-2023.

Ранее рекорд принадлежал МакЛарену, который выиграл одиннадцать гонок с начала сезона в 1988 году.

К тому же, на данный момент у Ферстаппена есть серия побед - восемь гонок подряд он завершает на первом месте. Ему нужно выиграть следующие два заезда, чтобы установить новый рекорд, который ныне принадлежит Себастьяну Феттелю (девять побед подряд в 2013 году).

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