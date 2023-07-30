Ферстаппен и Перес принесли золотой дубль Ред Булл на Гран-при Бельгии

А Шарль Леклер поднялся на свой третий подиум в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 30 июля, на трассе Спа-Франкоршам состоялся последний гоночный этап Формулы 1 сезона-2023 перед летним перерывом - Гран-при Бельгии.

Несмотря на предгоночный штраф свою очередную победу, уже 45-ю в карьере, завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиуме оказались его напарник по команде Серхио Перес и Шарль Леклер из Феррари.

Главный вопрос заключался даже не в том, как долго Леклер сможет сдерживать позади Ред Булл Переса (спойлер: всего несколько поворотов), а в том, когда Ферстаппен станет лидером гонки.

Не будем скрывать, что всем и так было понятно, что это неизбежно. В этом проклятие всего 2023 года - даже штраф не может сдержать двукратного чемпиона мира.

Но и без него в Спа было за чем наблюдать. Так, уже в первом повороте Оскар Пиастри и Карлос Сайнс испортили друг другу гонку, не найдя достаточно места. В итоге герой спринта сошел уже на втором круге, а испанец с заметными повреждениями болида продолжил страдать (непонятно, зачем).

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Где-то там впереди на Кеммел Стрейт Чеко без помощи ДРС просто объехал Леклера - вот настолько австрийские "быки" быстрее итальянских "лошадок".

Источник: скриншот

Из-за повреждений, влиявших на аэродинамику, Карлос начал сильно проваливаться по решетке. А не 6-м круге, когда пошла первая волна пит-стопов, он заехал в боксы.

Логично было бы предположить, что он сойдет, но нет, команда решила вернуть его на трассу, лишь поменяв резину.

Источник: скриншот

Это ему никак не помогло. Сайнс был медленнее всех, постепенно приближаясь к последнему месту. На 23-м круге его страдания прекратились - он сошел с дистанции.

Источник: скриншот

Немногим ранее произошло неизбежное: Макс сначала прошел Льюиса Хэмилтона, затем настала очередь Леклера.

Могло показаться, что на мостике Ред Булл решат поменять местами Переса и Ферстаппена за счет пит-стопов. Однако они решили дать им возможность побороться.

Хотя борьбой это вообще никак нельзя назвать. Макс на Кеммел Стрейт проехал мимо мексиканца, который не особо-то и сопротивлялся.

Источник: скриншот

В определенный момент появилась надежда на то, что дождь сможет привнести немного интриги - о нем заговорили команды и пилоты. В трансляции он также был заметен. А Ферстаппен едва не потерял управление, проходя О Руж-Радийон.

Но, к сожалению, дождь был краткосрочным и не сильным.

Источник: скриншот

Хорошими обгонами в неочевидных местах на трассе отметились Ландо Норрис и Эстебан Окон, за что они получили свою порцию аплодисментов.

Ферстаппену было настолько скучно, что он предложил своему гоночному инженеру попрактиковать пит-стопы. Во время Гран-при. Попрактиковать питы. Инженер отказал ему в такой просьбе.

Последней интересной активностью на треке отличился Хэмилтон, который на последнем круге отобрал у Ферстаппена самый быстрый круг.

Сам Макс завоевал десятую победу в сезоне и восьмую подряд. К тому же, нидерландец был признан болельщиками гонщиком дня.

Он до сих пор имеет больше очков, чем любая команда (помимо Ред Булл, конечно же) в Кубке конструкторов. Про личный зачет пилотов и говорить не стоит - Ферстаппен с огромных отрывом уходит на перерыв.

Результаты Гран-при Бельгии

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Серхио Перес (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррари) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Джордж Расселл (Мерседес) Ландо Норрис (МакЛарен) Эстебан Окон (Альпин) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Юки Цунода (Альфа Таури) Пьер Гасли (Альпин) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) Алекс Албон (Уильямс) Кевин Магнуссен (Хаас) Даниэль Риккардо (Альфа Таури) Логан Сарджент (Уильямс) Нико Хюлькенберг (Хаас)

Сошли с дистанции: Оскар Пиастри (МакЛарен), Карлос Сайнс (Феррари).

Ближайший месяц фанатам Формулы 1 придется жить без гонок, которые вернутся 25 августа в Нидерландах - на домашнем этапе для Макса Ферстаппена.