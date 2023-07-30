Ферстаппен и Перес принесли золотой дубль Ред Булл на Гран-при Бельгии
В воскресенье, 30 июля, на трассе Спа-Франкоршам состоялся последний гоночный этап Формулы 1 сезона-2023 перед летним перерывом - Гран-при Бельгии.
Несмотря на предгоночный штраф свою очередную победу, уже 45-ю в карьере, завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиуме оказались его напарник по команде Серхио Перес и Шарль Леклер из Феррари.
Главный вопрос заключался даже не в том, как долго Леклер сможет сдерживать позади Ред Булл Переса (спойлер: всего несколько поворотов), а в том, когда Ферстаппен станет лидером гонки.
Не будем скрывать, что всем и так было понятно, что это неизбежно. В этом проклятие всего 2023 года - даже штраф не может сдержать двукратного чемпиона мира.
Но и без него в Спа было за чем наблюдать. Так, уже в первом повороте Оскар Пиастри и Карлос Сайнс испортили друг другу гонку, не найдя достаточно места. В итоге герой спринта сошел уже на втором круге, а испанец с заметными повреждениями болида продолжил страдать (непонятно, зачем).
Где-то там впереди на Кеммел Стрейт Чеко без помощи ДРС просто объехал Леклера - вот настолько австрийские "быки" быстрее итальянских "лошадок".
Из-за повреждений, влиявших на аэродинамику, Карлос начал сильно проваливаться по решетке. А не 6-м круге, когда пошла первая волна пит-стопов, он заехал в боксы.
Логично было бы предположить, что он сойдет, но нет, команда решила вернуть его на трассу, лишь поменяв резину.
Это ему никак не помогло. Сайнс был медленнее всех, постепенно приближаясь к последнему месту. На 23-м круге его страдания прекратились - он сошел с дистанции.
Немногим ранее произошло неизбежное: Макс сначала прошел Льюиса Хэмилтона, затем настала очередь Леклера.
Могло показаться, что на мостике Ред Булл решат поменять местами Переса и Ферстаппена за счет пит-стопов. Однако они решили дать им возможность побороться.
Хотя борьбой это вообще никак нельзя назвать. Макс на Кеммел Стрейт проехал мимо мексиканца, который не особо-то и сопротивлялся.
В определенный момент появилась надежда на то, что дождь сможет привнести немного интриги - о нем заговорили команды и пилоты. В трансляции он также был заметен. А Ферстаппен едва не потерял управление, проходя О Руж-Радийон.
Но, к сожалению, дождь был краткосрочным и не сильным.
Хорошими обгонами в неочевидных местах на трассе отметились Ландо Норрис и Эстебан Окон, за что они получили свою порцию аплодисментов.
Ферстаппену было настолько скучно, что он предложил своему гоночному инженеру попрактиковать пит-стопы. Во время Гран-при. Попрактиковать питы. Инженер отказал ему в такой просьбе.
Последней интересной активностью на треке отличился Хэмилтон, который на последнем круге отобрал у Ферстаппена самый быстрый круг.
Сам Макс завоевал десятую победу в сезоне и восьмую подряд. К тому же, нидерландец был признан болельщиками гонщиком дня.
Он до сих пор имеет больше очков, чем любая команда (помимо Ред Булл, конечно же) в Кубке конструкторов. Про личный зачет пилотов и говорить не стоит - Ферстаппен с огромных отрывом уходит на перерыв.
Результаты Гран-при Бельгии
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Ландо Норрис (МакЛарен)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
- Даниэль Риккардо (Альфа Таури)
- Логан Сарджент (Уильямс)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
Сошли с дистанции: Оскар Пиастри (МакЛарен), Карлос Сайнс (Феррари).
Ближайший месяц фанатам Формулы 1 придется жить без гонок, которые вернутся 25 августа в Нидерландах - на домашнем этапе для Макса Ферстаппена.