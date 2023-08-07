Глава Рено: Альпин станет французской Феррари

Исполнительный директор Рено поделился планами относительно Альпин в Формуле-1.

Ранее, напомним, в команде произошла смена руководства в рамках реструктуризации.

Лука Де Мео намерен приложить все силы, чтобы команда обрела культовый статус хотя бы у себя на родине.

"Альпин в Ф-1 станет французской Феррари. Во Франции этот спорт не вызывает страсти. Причина в том, что у французов нет такого же символа, как Феррари в Италии. Наша цель – привязать цвета команды к страсти.

Примерно как с Фиат 500. Это была история, которая цепляла. Люди должны быть вовлечены", – приводит слова Де Мео Sky Sports.

Ранее также стало известно, что Карлос Сайнс подписал предварительный контракт с Ауди.

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