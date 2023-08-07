iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Глава Рено: Альпин станет французской Феррари

Компания намерена создать из команды символ.
Сегодня, 18:01
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Исполнительный директор Рено поделился планами относительно Альпин в Формуле-1.

Ранее, напомним, в команде произошла смена руководства в рамках реструктуризации.

Лука Де Мео намерен приложить все силы, чтобы команда обрела культовый статус хотя бы у себя на родине.

"Альпин в Ф-1 станет французской Феррари. Во Франции этот спорт не вызывает страсти. Причина в том, что у французов нет такого же символа, как Феррари в Италии. Наша цель – привязать цвета команды к страсти.

Примерно как с Фиат 500. Это была история, которая цепляла. Люди должны быть вовлечены", – приводит слова Де Мео Sky Sports.

Ранее также стало известно, что Карлос Сайнс подписал предварительный контракт с Ауди.

Стежити за новинами та отримувати цікавий спортивний контент можна в нашому Telegram-каналі!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

Статьи по теме

Фиттипальди заявил, что причиной неудач Альпин стал уход Алонсо Фиттипальди заявил, что причиной неудач Альпин стал уход Алонсо
Экс-руководитель Альпин объяснил свое увольнение Экс-руководитель Альпин объяснил свое увольнение
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:53
Лидер Ман Сити также выступил против увеличение добавленного времени
Киберспорт20:50
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вошли в топ-10, Monte потеряли четыре позиции
Европа20:31
Вест Хэм планирует выложить немалые деньги за игроков МЮ
Европа20:19
Бавария в голевой перестрелке оказалась сильнее Монако
Бокс19:55
Джейк Пол: Продолжу делать все, чтобы развивать профессиональный бокс
Украина19:53
Капитан Днепра-1 может отправиться в Европу вслед за Довбиком
Европа19:33
Менди требует от своего бывшего клуба зарплату за два года
Европа19:22
Неймар объявил ПСЖ о желании сменить клуб
Шахматы19:10
Кубок мира по шахматам: Сестры Музычук сразятся между собой в 1/8 финала
Украина18:55
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK