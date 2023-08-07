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Автоспорт

Сайнс подписал предварительный контракт с Ауди

Возможно, что Феррари придется искать нового второго пилота.
Сегодня, 13:22
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс сделал первый шаг к тому, чтобы покинуть Феррари по истечению срока своего контракта.

Как сообщает AutoAction, испанец подписал предварительный контракт с Ауди. Отец гонщика, Карлос Сайнс-старший имеет тесные связи с немецким автопроизводителем, зная всех ключевых людей в структуре компании.

Ауди постепенно берет под свой контроль Альфа Ромео (Заубер), прежде чем стать полноценной заводской командой с начала 2026 года.

Отмечается, что предварительный контракт - необязательный договор, распространенный в Формуле 1. Так что не факт, что Сайнс в итоге действително уйдет в Ауди.

Напомним, что контракт Карлоса Сайнса с Феррари рассчитан до конца 2024 года.

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Во время этапа в Спа испанец заявил, что он предпочитает начинать сезон, зная, где он будет находиться через год, так как это исключает все слухи и переговоры по новому контракту, которые будут отвлекать от выступлений на трассе.

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