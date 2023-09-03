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Отец Сайнса не понимает непоследовательные решения Феррари о борьбе его сына с Леклером

Испанец задается вопросом о логике командных решений Скудерии.
Сегодня, 21:20
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс не смог реализовать заработанный в квалификации подиум в победу на Гран-при Италии, финишировав за двумя болидами Ред Булл.

На последних кругах гонки испанца активно прессинговал его напарник по команде Шарль Леклер, который хотел отобрать у него подиум.

Их борьба дошла до контакта и едва не привела к двойному сходу Феррари. И лишь после этого команда попросила монегаска не атаковать напарника.

После заезда Карлос Сайнс-старший выразил недоумение, почему команда позволила им бороться на домашнем Гран-при, но не разрешала это делать в предыдущих случаях, когда его сын хотел пройти Леклера.

"Это странно. Иногда они принимают одни решения, иногда другие", - цитирует Сайнса-старшего Ferrari News.

"Карлос должен спросить у стратегов, почему иногда они могут атаковать друг друга, а иногда нет. Он сохранил третье место. Теперь, когда все это произошло, я предпочитаю, чтобы все было именно таким образом, без каких-либо командных приказов или чего-то еще. Он заслужил это".

Напомним, что победу в гонке завоевал Макс Ферстаппен, который своим выступлением сумел превзойти достижение Себастьяна Феттеля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Гран-при Италии Шарль Леклер

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