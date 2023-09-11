iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Росберг: Трамва руки может стоить Риккардо шанса вернуться в Ред Булл

Австралиец теряет время, чтобы проявить себя перед потенциальными работодателями.
Сегодня, 01:10
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Не успел Даниэль Риккардо вернуться за руль болида, как тут же он был вынужден покинуть кокпит, сломав запястье во время этапа в Нидерландах.

Его место в Альфа Таури занял молодой Лиам Лоусон, который успел неплохо проявить себя в гонках в Зандворте и Монце.

По мнению чемпиона мира 2016 года Нико Росберга, 34-летний австралиец рискует получить место пилота, но не в Ред Булл, а в Альфа Таури еще на один год.

"Насколько же неудачной эта ситуация оказалась для Даниеля. Это невероятно", — цитирует Росберга PlanetF1.

"У него есть шанс вернуться, но он сломал руку в результате несчастного случая, так что ему не повезло. По последним данным Кристиана Хорнера, Дэн вернется в Катаре. Так что он пропустит еще пару гонок".

Источник: Getty Images

Читай также: ФИА хочет, чтобы болиды Формулы 1 снизили вес на 50 кг в 2026 году

"Это усложняет задачу, но Даниэль имеет такую ​​ценность для Ред Булл, они настолько любят его, что определенно проявят терпение, предоставив ему определенный шанс".

"Но я думаю, что этот перерыв на самом деле может стать разницей между тем, что он получит шанс заменить Переса в следующем году, и еще одним годом в Альфа Таури. Я думаю, что перелом запястья может привести к тому, что он проведет там еще один год".

Напомним, что следующий гоночный этап пройдет в Сингапуре - Гран-при состоится 17 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Нико Росберг Даниэль Риккардо Альфа Таури

Статьи по теме

Ред Булл готов поставлять моторы Форд четырем командам Ред Булл готов поставлять моторы Форд четырем командам
Хорнер: Не вижу себя в другой команде - я предан Ред Булл Хорнер: Не вижу себя в другой команде - я предан Ред Булл
Директор Альфа Таури рассказал о дальнейшей судьбе команды Директор Альфа Таури рассказал о дальнейшей судьбе команды
Марко списал проблемы Переса на его менталитет, назвав Чеко южноамериканцем Марко списал проблемы Переса на его менталитет, назвав Чеко южноамериканцем
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
УПЛ: Днепр-1 потерял очки в матче с ЛНЗ, Кривбасс разгромил Колос, Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Формула 101:10
Росберг: Трамва руки может стоить Риккардо шанса вернуться в Ред Булл
Европа01:00
Барселона летом пыталась подписать защитника Атлетико
НБА00:49
Рынок свободных агентов: игрок, дравшийся с Джоном Уиком, вернулся в Хьюстон
Киберспорт00:39
ESL Pro League Season 18: Monte обыграли MIBR и вышли в плей-офф
Киберспорт00:35
Monte с легкостью обыграли бразильцев и вышли в плей-офф ESL Pro League Season 18
Европа00:28
Антони: Моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды
Европа00:19
Нагельсманн - главный кандидат на должность главного тренера сборной Германии
Вчера, 23:56
Евро-202423:56
Квалификация к Евро-2024: Польша уступила Албании, Нидерланды с трудом обыграли Ирландию
Евро-202423:45
Вегхорст не позволил Нидерландам уступить в матче против Ирландии
ММА23:24
МакГрегор отметил необычные методы тренировки Стрикленда после его победы над Адесаньей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK