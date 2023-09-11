Росберг: Трамва руки может стоить Риккардо шанса вернуться в Ред Булл

Австралиец теряет время, чтобы проявить себя перед потенциальными работодателями.

Не успел Даниэль Риккардо вернуться за руль болида, как тут же он был вынужден покинуть кокпит, сломав запястье во время этапа в Нидерландах.

Его место в Альфа Таури занял молодой Лиам Лоусон, который успел неплохо проявить себя в гонках в Зандворте и Монце.

По мнению чемпиона мира 2016 года Нико Росберга, 34-летний австралиец рискует получить место пилота, но не в Ред Булл, а в Альфа Таури еще на один год.

"Насколько же неудачной эта ситуация оказалась для Даниеля. Это невероятно", — цитирует Росберга PlanetF1.

"У него есть шанс вернуться, но он сломал руку в результате несчастного случая, так что ему не повезло. По последним данным Кристиана Хорнера, Дэн вернется в Катаре. Так что он пропустит еще пару гонок".

Источник: Getty Images

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"Это усложняет задачу, но Даниэль имеет такую ​​ценность для Ред Булл, они настолько любят его, что определенно проявят терпение, предоставив ему определенный шанс".

"Но я думаю, что этот перерыв на самом деле может стать разницей между тем, что он получит шанс заменить Переса в следующем году, и еще одним годом в Альфа Таури. Я думаю, что перелом запястья может привести к тому, что он проведет там еще один год".

Напомним, что следующий гоночный этап пройдет в Сингапуре - Гран-при состоится 17 сентября.

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