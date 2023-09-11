Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1

Если это произойдет, сезон 2023 года будет лучшим примером абсолютной доминации одной команды над всеми остальными.

Ред Булл выиграл все четырнадцать Гран-при, которые состоялись на данный момент в сезоне 2023 года.

И если раньше австрийская команда от этого открещивалась, то теперь цель была подтверждена - "быки" хотят выиграть все двадцать две гонки в году.

Ранее ни одна команда не могла похвастаться победой в каждой гонке сезона. Но, по словам советника Ред Булл Гельмута Марко, команде нужно выиграть Гран-при Сингапура, который может стать для нее проблемным.

"Прежде всего, наша цель — обеспечить себе титул чемпиона мира", — цитирует Марко Motorsport.

"Но, допустим, если мы выиграем в Сингапуре, то есть шанс, что мы сможем выиграть все гонки. Конечно, сейчас это становится нашей целью. В начале сезона выиграть все гонки было нереально, да и раньше такого не случалось".

Источник: Getty Images

"Как и в каждой гонке, везде у нас были конкурентоспособные машины, так почему же в Сингапуре не должно быть так?".

"Но я должен сказать, что Феррари, и особенно Леклер, здесь специалисты. Если они будут быстрее в квалификации, то это может стать проблемой для нас, потому что обгонять в Сингапуре очень сложно".

"Но я все еще оптимистичен в отношении того, что пакет, который мы привезем в Сингапур, достаточно хорош, чтобы выиграть".

Напомним, что Гран-при Сингапура состоится уже в это воскресенье, 17 сентября. На ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 сезона-2023.

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