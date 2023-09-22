Ферстаппен: Ты не фанат Ф1, если не можешь оценить доминирование Ред Булл

По мнению нидерландца, истинные поклонники "королевы автоспорта" должны ценить период доминирования одной команды над всеми остальными.

Не считая начало сезона-2022, Ред Булл безальтернативно является лучшей командой Формулы 1.

Австрийская команда не оставляет ни единого шанса своим оппонентам. И лишь из-за проблем в Сингапуре прервалась их победная серия - "быки" претендовали на то, чтобы стать первой командой в истории Ф1, которая выиграла все Гран-при за сезон.

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Очевиден тот факт, что фанатам не нравится следить за подобным доминированием одного коллектива, которое сменило предыдущее многолетнее доминирование Мерседеса.

Однако пилот Ред Булл Макс Ферстаппен смотрит на это по-другому и призывает поклонников по достоинству оценивать работу его команды.

На вопрос Motorsport о том, видит ли он более широкую картину того, что победа Сайнса полезна для Формулы 1, Ферстаппен дал понять, что он с этим не согласен.

"Честно говоря, меня это не интересует. Для меня это было просто поражение, и это очень очевидно. Я не думаю о том, что хорошо для Формулы 1", - сказал Макс.

"Я не думаю, что то, что происходило с Формулой 1, обязательно плохо, потому что мы просто были лучше, чем все остальные. И если люди не могут это оценить, значит, вы не настоящие фанаты. Но да, так оно и есть".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами стартовавшего этапа в Японии.

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