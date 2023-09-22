Стюард признал, что Ферстаппен должен был потерять позиции на Гран-при Сингапура

Перед Гран-при Японии прошла встреча между руководителями команд и стюардами, которые признали свои ошибки касательно Макса Ферстаппена.

Напомним, ранее в паддоке начали обсуждать решения стюардов, которые выносились в пользу пилотов Ред Булл.

Перед Гран-при Японии стюард признал, что Макса должны были лишить позиции за блокировку Цуноды, а потом еще раз за инцидент на пит-лейн.

"На встрече с руководством команд в Сузуке один из стюардов Гран-при Сингапура признался, что Ферстаппен должен был потерять позиции на решетке как минимум за блокировку Юки Цуноды из Альфа Таури и потенциально второй раз за инцидент на пит-лейн", – сообщил журналист Sky Sport Дэвид Крофт.

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